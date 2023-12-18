В Зеленодольске скончался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Генрих Гаврилов

Фото: взято realnoevremya.ru с Михаил Афанасьев/t.me

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Генрих Гаврилов. Он умер на 100-м году жизни, сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Генрих Гаврилов родился 1 января 1925 года в небольшой деревне Садиково Алькеевского района ТАССР. Он попал на фронт 18-летним юношей в 1943 году. В годы войны он помогал освобождать Украину от фашистов — прошел от Харькова до Кривого Рога. 20 ноября 1944 года Генрих Гаврилов получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

После войны, в 1949-м, как перспективного специалиста его пригласили в активно строящийся Зеленодольск, в отдел снабжения Завода имени Серго, который с конца 40-х начал активно запускать новые производственные линии, выпуская алюминиевую и медную посуду, примусы, бритвы для культиваторов, сортировочные машины и сеялки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ветеран часто встречался со школьниками и рассказывал им о Великой Отечественной войне и историю становлении города. В Зеленодольске он прожил всю свою оставшуюся жизнь.

Генрих Гаврилов застал и роковое поднятие воды в Куйбышевском водохранилище, и расцвет производства, и строительство первых гостиниц и асфальтовых дорог. Своими воспоминаниями он делился с «Реальным временем».



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Айрат Назипов