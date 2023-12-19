Исследование: турпоток в Болгар вырос в 2023 году на 13%

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За год популярность Болгара у туристов увеличилась на 13%. Чаще остальных древний город посещали гости из Ульяновской и Самарской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, сообщают аналитики «Мегафона».

Исследование провели на основе обезличенных данных абонентов. Эксперты выяснили, что с января по ноябрь текущего года число туристов, приехавших в Болгар, увеличилось на 13% по сравнению с 11 месяцами 2022-го. Суммарный интернет‑трафик в телефонах путешественников вырос на 47%. Наибольшее число туристов приезжало из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ульяновской и Самарской областей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Количество туристов, посещавших Болгар с июня по август, превышало среднемесячное годовое число гостей вдвое. Активнее всего в город приезжали в июле. Во второй половине месяца там состоялся фестиваль «Возрождение: эпос в современном прочтении».

Фестиваль ознаменовал старт нового этапа в республике — возрождение нематериального культурного наследия. Участники увидели постановки из Якутии, Карелии, Кыргызстана, Болгарии, Татарстана, модные показы, театральные лаборатории и ярмарку. Мероприятие продолжалось девять дней. Завершился фестиваль оперой «Кара пулат», которую посетили раис республики Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.



Напомним, в июле в Татарстане заработал 180-километровый автомобильный туристический маршрут «Казань — Болгар», оснащенный аудиогидом. Полная виртуальная экскурсия будет длиться около двух часов и состоять из эпизодов с историей Волжской Булгарии и ее столицы — города Болгара, являющегося музеем-заповедником и входящим в список объектов ЮНЕСКО.



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Галия Гарифуллина