В Татарстане заработал туристический маршрут «Казань — Болгар»

В Татарстане заработал 180-километровый автомобильный туристический маршрут «Казань — Болгар», оснащенный аудиогидом. В новый гид, который разработал МТС, вошли 50 локаций, о которых сможет рассказать цифровой экскурсовод с голосом актрисы театра и кино, заслуженной артистки республики Лейсан Дусаевой.

Маршрут проходит по территориям трех районов республики: Лаишевского, Спасского и Алексеевского. Полная виртуальная экскурсия будет длиться около двух часов и состоять из эпизодов с историей Волжской Булгарии и ее столицы — города Болгара, являющегося музеем-заповедником и входящим в список объектов ЮНЕСКО.

— Татарстан остается в топе популярных направлений для туристов. К примеру, в этом году, по данным МТС Travel, Казань, наравне с Москвой и Анапой, вошла в пятерку наиболее популярных направлений для летнего отдыха. По итогам анализа обезличенных данных, в Татарстан чаще всего приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и соседних поволжских регионов. Путешественников привлекают музеи и культурные достопримечательности Казани, легенды Свияжска, уникальное историческое наследие Болгара, — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, еще в апреле Госкомитет по туризму Татарстана сообщил, что по итогам первого квартала этого года республику посетили 470 тысяч туристов. Чаще всего путешественники приезжали в Казань, на остров-град Свияжск, в Великий Болгар, Елабугу и Тетюши.

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