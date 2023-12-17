На границе Белгородской области с Украиной завязался стрелковый бой

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В приграничном селе Теребрено на территории Белгородской области завязался стрелковый бой с ВСУ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, населенный пункт попал под обстрел. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

— Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — написал он.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Вчера украинские военные обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников. Один БПЛА сбит, пострадавших и повреждений нет.

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Айрат Назипов