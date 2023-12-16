Украинские военные обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Украинские военные обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников. Один БПЛА сбит, пострадавших и повреждений нет, сообщил в своем официальном telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— В Шебекинском городском округе по МАПП (международный автомобильный пункт пропуска, — прим. ред.) «Шебекино» — выпущено 13 минометных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Муром — по два минометных снаряда. Также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, — сообщил он.

Он также рассказал, что в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, из гранатомета обстреляли село Щетиновка — зафиксировано два выстрела, в селах Красный Хутор и Журавлевка с БПЛА сброшено три и четыре осколочных боеприпаса соответственно, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что в Борисовском районе из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок — зафиксировано четыре выстрела, обошлось без последствий.

Напомним, утром беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в селе Крупец произошло три прилета, по предварительной информации, в восьми домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция.



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Максим Кокунин