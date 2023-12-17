Метровую ель в Казани можно купить за 1,5 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В Казани во всю работают новогодние елочные базары. Корреспондент «Реального времени» побывал на одном из них и узнал, за сколько рублей в этом году казанцы смогут забрать главный новогодний символ домой.

Стоимость елей на елочных базарах Казани стартует от полутора тысяч рублей за метр. В такую же цену обойдется сосна. А вот за пихту придется заплатить в пять раз дороже.

Как рассказали продавцы новогодних деревьев на проспекте Победы, одни из главных символов праздника приехали сразу из нескольких российских регионов: ели из Перми, сосны — из Нижнего Тагила. Самая дальняя дорога оказалась у пихты. Их привезли из Новосибирска.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Напомним, что в этом году новогоднее дерево можно купить на 14 городских елочных базарах. Кроме того, ели, сосны, пихты продают на ярмарoчных площадках по 10 адресам.

Как ранее писало «Реальное время», 55% жителей России предпочитают наряжать искусственную елку. Традиции же украшать новогоднее дерево придерживается подавляющее большинство россиян — 77%. За последний месяц спрос у россиян на елки вырос на 31%, а на праздничные украшения — на 19%.

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Галия Шакирова, Илина Хакимова