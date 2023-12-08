Больше половины россиян на Новый год наряжают искусственную ель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Останавливают свой выбор на искусственной новогодней елке 55% жителей России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney и «Чек Индекс».

Наряжают елку на Новый год подавляющее большинство респондентов — 77%. Обходятся без праздничного дерева 13% опрошенных, иногда украшают его 9%. Предпочитают ставить дома ветви всего 1% участников исследования. Чаще всего без ели обходятся россияне, которые не отмечают Новый год — 50%. Мусор от дерева смущает 30% респондентов. 16% участников исследования останавливает от украшения ели излишнее внимание к ней кота, а 4% страдают от аллергии на хвою.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Искусственное дерево размещают дома 55% жителей России. Живая ель нравится 30% опрошенных. Остальные предпочитают эко-елку, сделанную своими руками. Искусственное новогоднее дерево в ноябре текущего года стоит в среднем 4,4 тысячи рублей (+20% к концу прошлой осени). Популярность такого товара увеличилась на 16%. Рост цен на живые ели составил 9%: средняя стоимость равна 1,9 тысячи рублей. Покупать их стали на 11% чаще.

Каждый четвертый участник исследования — 26% — приобретает новогоднее дерево на елочном базаре. Также за елками россияне отправляются в супермаркеты (23%) и на маркетплейсы (18%). Реже респонденты решают срубить дерево самостоятельно (6%), купить в сервисах доставки (4%) или у блогеров (3%).

Напомним, татарстанцы стали одними из частых гостей Великого Устюга. Количество туристов выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По числу путешественников, посещающих «сказочную» резиденцию, регион занял второе место.

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Галия Гарифуллина