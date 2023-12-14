Исследование: в России вырос спрос на ели и новогодние игрушки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За последний месяц елки у россиян стали востребованнее на 31%. Спрос на праздничные украшения вырос на 19%, выяснили аналитики «Авито» (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

За последний месяц пользователи «Авито» стали приобретать живые ели на 55,5% чаще. Новогоднее дерево можно купить в среднем за 1,5 тысячи рублей. Однако большей популярностью пользуются искусственные ели: их доля составляет 63% от общего количества продаж в этой категории. Интерес к покупке таких товаров увеличился на 19%.

Елочные игрушки с начала ноября стали востребованнее на 26,5%. Средняя стоимость набора равна 2,4 тысячи рублей. Вырос спрос на советские елочные игрушки (+60% к прошлому году), особенно на ватные (+44%) и стеклянные (+56,5%). Рождественские венки стали покупать чаще на 39%, средняя цена на них — 1,6 тысячи рублей. Спрос на носки, в которые можно сложить подарки, вырос на 58%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, респонденты стали больше интересоваться свечами (+44%) — в среднем набор можно приобрести за тысячу рублей. Продажи стеклянных шаров со снегом (средняя стоимость составляет 340 рублей) выросли на 56%, статуэток в виде снеговиков (700 рублей) — на 48%. А бенгальские огни (50 рублей) стали популярнее на 67%.

Покупка искусственной ели и украшений к ней обойдется участникам исследования в среднем в 8,1 тысячи рублей, подсчитали аналитики. За живое новогоднее дерево и елочные игрушки придется заплатить 6,6 тысячи рублей. Украсить жилье опрошенные могут за 5,1 тысячи рублей.

Напомним, наряжают елку на Новый год подавляющее большинство россиян — 77%. Обходятся без праздничного дерева 13% опрошенных, иногда украшают его 9%. Предпочитают ставить дома еловые ветви всего 1% участников исследования.

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Галия Гарифуллина