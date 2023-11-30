В Казани в декабре начнут работать елочные базары

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в декабре начнут работать новогодние елочные базары, сообщили в комитете потребительского рынка исполкома города.



Торговлю разрешено проводить с 1 по 31 декабря, но обычно она начинается после 10 декабря. Предприниматели сами вправе определить дату начала продажи продукции, разъяснили в комитете.

Елочные базары будут работать ежедневно, без выходных, ориентировочно с 10.00 до 20.00—21.00. Елочные базары будут работать на 14 площадках:

Авиастроительный район: ул. Академика Павлова, 1;

Вахитовский район: ул.Б.Шахиди, 24; ул.Чехова, 3/7;

Московский район: ул.Декабристов, 114; ул.Декабристов, 150

Ново-Савиновский район: пр. Ямашева, 92а;

Приволжский район: ул.Ю.Фучика, 105в; ул.Р.Зорге, 68; ул.Х.Мавлютова, 17; ул.В.Кулагина, 6;

Советский район: ул.Академика Сахарова, 13а; ул.Карбышева, 15; ул.Пионерская, 9а; ул.Родины, 33а.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году елочные базары начали работать с 21 декабря . Казанцы могли приобрести ели, сосны и пихты на 19 локациях во всех районах города до 31 декабря.

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Маргарита Головатенко