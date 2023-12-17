Исследование: самыми популярными новогодними подарками в этом году стали одежда, электроника и украшения

Фото: realnoevremya.ru

Самыми популярными новогодними подарками в текущем году на территории России стали предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитиков маркетплейса Ozon и МТС-банка.

— С большой вероятностью россияне получат в качестве подарка на предстоящий праздник предметы гардероба, электронику или ювелирные украшения. Со второй половины ноября наблюдается повышенный спрос на товары сразу в нескольких категориях подарков — например, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, электроника, детские игрушки, а также товары для дома и детские подарочные наборы, — рассказали аналитики, изучив эти расходы и сравнив периоды с 15 ноября по 15 декабря этого и прошлого годов.

В предновогодний период было продано в три раза больше ювелирных изделий, чем год назад. При этом большинство покупателей выбирают серьги, кольца и украшения на шею. Вдвое выросли продажи в категории «одежда и аксессуары», популярнее всего у покупателей сезонные аксессуары — шарфы, шапки и перчатки. Также в два раза выросли покупки электроники: наушников, аудиотехники, телефонов и др.

Напомним, самым популярным новогодним подарком для детей у жителей России оказался сладкий набор.

Каждый второй респондент — 52% — собирается положить под новогоднюю елку сладкий набор. Также в тройку популярных подарков для детей вошли игрушки (их планируют вручить 48% опрошенных) и товары для творчества (32%). Ювелирные украшения подарят детям лишь 3% родителей. Поведут ребенка на новогоднюю елку две трети опрошенных — 66%. Вызывать домой аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки планирует лишь каждый четвертый.

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Максим Кокунин