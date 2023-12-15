Казанец предстанет перед судом за смертельное ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вахитовский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело в отношении 18-летнего жителя города. Его обвиняют в смертельном ДТП (ч. 3 ст. 264 УК России).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, молодой человек на автомобиле Mercedes сбил человека на улице Мартына Межлаука. Инцидент произошел 8 июня 2023 года. От полученных травм пешеход скончался в больнице.

Следователи установили, что автомобилист сильно превысил скорость. Виновник ДТП уже признал вину. Ему может грозить до 3 лет лишения свободы.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 1 140 ДТП. В них погибли 28 человек и еще 1 326 получили травмы. Чаще всего в городе происходят столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и стоящие транспортные средства.

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Айрат Назипов