За 10 месяцев на дорогах Казани погибли 28 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 1 140 ДТП. В них погибли 28 человек и еще 1 326 получили травмы, сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Казани Эльнар Садриев на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения.

Чаще всего в городе происходят столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и стоящие транспортные средства. Количество смертельных ДТП увеличилось на регулируемых пешеходных переходах. 16 из 19 погибших пешеходов пересекали проезжую часть в не предусмотренном для этого месте.

Как уточнили в ГИБДД, девять из 19 погибших пешеходов — пожилые люди в возрасте 60 лет и старше.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во вторник, 28 ноября, молодой водитель Audi, получивший водительские права 5 месяцев назад, сбил 19-летнюю девушку на регулируемом пешеходном переходе по ул. Танковой — Зорге. Она получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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Айрат Назипов