За неделю в Татарстане подорожали огурцы, помидоры и колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 4 по 11 декабря зафиксировали рост средних цены на некоторые продукты питания. Заметнее всего за этот период подорожали свежие огурцы — на 8,81%, до 152,95 рубля за один килограмм.

Ускорился в Татарстане рост средней цены на куриные яйца. Она увеличилась за неделю на 8,75%, тогда как за предыдущие семь дней — на 4,28%.



На другие продукты питания динамика роста средних цен в Татарстане сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 3,16%, до 181,1 руб.;

сухие молочные смеси для детского питания — на 2,56%, до 1 110,57 руб.;

сосиски, сардельки — на 1,26%, до 400,11 руб.;

полукопченая колбаса — на 1,23%, до 562,97 руб.;

подсолнечное масло — на 1,12%, до 120,56 руб.;

мясные консервы для детского питания — на 1,08%, до 1032,67 руб.;

твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,05%, до 634,22 руб.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в республике подорожали вареная колбаса, макароны из пшеничной муки высшего сорта, баранина и говядина (кроме бескостного мяса), сливочное масло, яблоки, шлифованный рис, вермишель и бананы. Минимально выросли средние цены на мороженую неразделанную рыбу, маргарин, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметану, пшеничную муку, овощные консервы для детского питания, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, следует из данных Татарстанстата,

Продолжают в республике дорожать овощи борщевого набора. Так, с 4 по 11 декабря средняя цена лука (+2,7%), моркови (+2,42%), столовой свеклы (+2,18%), а также капусты (+0,61%) и картофеля (+0,38%).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина