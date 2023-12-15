В Татарстане за неделю подорожали овощи «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане продолжают расти средние цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Заметнее всего с 4 по 11 декабря подорожал репчатый лук — на 2,7%, до 30,25 рубля за килограмм.

На 2,42% за неделю в Татарстане выросла средняя стоимость моркови, на 2,18% — столовой свеклы. На 11 декабря ценники за один килограмм составляли 30,12 рубля и 30,72 рубля соответственно.

Минимально в республике за семь дней подорожала свежая белокочанная капуста (+0,61%) и картофель (+0,38%). Средние цены на 11 декабря составили 25,18 рубля и 21,88 рубля соответственно, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с 27 ноября по 4 декабря в Татарстане также выросли средние цены на все овощи «борщевого набора». Заметнее всего за этот подорожала морковь (+5,16%), лук (+1,48%) и картофель (+1,41%).

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Татьяна Демина