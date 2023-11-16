Татарстанское УФАС проводит антикартельную проверку производителей куриных яиц и мяса кур

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане проходит антикартельная проверка производителей мяса кур и куриного яйца. Ее проводят сотрудники Управления ФАС России по республике.

Помимо Татарстана, проверки проходят и в других регионах страны — Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях и в Ставропольском крае.



Проверки проводятся в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Если служба выявит признаки нарушения, то возбудит антимонопольное дело. В случае установления нарушения в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На этой неделе ФАС России решила проанализировать ценообразование на куриные яйца. Служба уже отправила поручение в территориальные отделения, которые связались с компаниями — производителями куриных яиц. Также ФАС направила запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.

В Татарстане с начала 2023 года цена на куриное мясо увеличилась на 20%. Однако после того, как этим вопросом заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, российские поставщики начали снижение цен. В Минсельхозе Татарстана заверили, что дальнейшего роста цен на куриное мясо не предвидится.

Антимонопольная служба заинтересовалась этим вопросом в октябре и начала проверку как производителей, так и поставщиков. В середине месяца в ведомстве отчитались, что крупнейшие российские производители начали снижать оптовые цены. О снижении цен на тушку бройлера заявили в ПАО «Группа Черкизово», «ГАП Ресурс» и АО «Приосколье».



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Айрат Назипов