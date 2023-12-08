Ряд торговых сетей ограничил наценку на куриные яйца

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца, сообщила пресс-служба ФАС России.



ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. Три сети поддержали предложение. «Верный» ограничил наценку при закупке на тендерах, «Глобус» ограничил наценку на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, «Азбука вкусa» — до 10% на яйцо куриное «Окское» категории С2.

Территориальные органы ФАС России запросили у компаний-производителей данные о формировании цен на куриные яйца. Ведомство запросило информацию о динамике цен у 10 федеральных торговых сетей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ФАС России решила проанализировать ценообразование на куриные яйца в середине ноября. В 10 федеральных торговых сетей направили запросы о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на этот продукт.

Прокурорам регионов России вместе с Управлениями ФАС и иными уполномоченными органами 8 декабря было поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц.

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Маргарита Головатенко