Татьяна Ларионова поблагодарила президента за его позицию в вопросе запрета абортов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова выразила слова благодарности президенту России Владимиру Путину за его позицию в вопросе запрета абортов. На пресс-конференции глава государства попросил учитывать права женщин.

— Думаю, каждая женщина услышала: «Права и свободы женщины должны соблюдаться». Такова оценка президента начавшейся вакханалии с запретами абортов. Справедливое сравнение с исторической провалившейся антиалкогольной компанией. Разве запретами можно решить вопросы демографии? Конечно, нет, — написала она в своем telegram-канале.

Еще она позитивно оценила слова президента, которые касались поддержки здравоохранения, материальной помощи семьям и традиционных ценностей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На пресс-конференции Владимир Путин призвал действовать в этом вопросе «очень аккуратно». По его словам, «решение проблемы лежит как минимум в двух областях». Первое — это обращение к традиционным ценностям, например, большой семье, воспитание с позиции, что «ребенок — дар божий». Второе — материальное благосостояние.

Накануне Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Депутаты предлагают закрепить норму, согласно которой «искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения».

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Айрат Назипов