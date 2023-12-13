«Рубин» договорился о сотрудничестве с казахстанским ФК «Елимай»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Рубин» и казахстанский «Елимай» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба футбольной команды из города Семей.

Клубы будут обмениваться опытом и навыками в области тренировок, тактики, медицинского обслуживания. Они планируют также совместно разрабатывать и улучшать программы детских футбольных центров. Более того, между сторонами будут осуществляться коллективные маркетинговые усилия и коммерческие проекты.

В пресс-службе «Рубина» заявили, что клубы обсудили перспективы сотрудничества, предусматривающие двусторонние мероприятия по обмену опытом, активное взаимодействие на уровне детских возрастов, а также проведение мастер-классов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На днях в Татарстан прибыла большая делегация из Абайской области Казахстана. В ее состав включили представителей госорганов, учебных заведений и бизнес-сообщества. Они выразили желание укрепить сотрудничество с республикой.

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Айрат Назипов