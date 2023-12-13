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Промышленность

В Татарстане побит рекорд суточного потребления газа

13:55, 13.12.2023 1
В Татарстане побит рекорд суточного потребления газа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 11 декабря обновлен исторический рекорд суточного потребления газа — 83,3 млн кубометров. Об этом сообщили в ООО «Газпром трансгаз Казань».

— В декабре 2023 года были неоднократно обновлены исторические рекорды суточной поставки газа потребителям республики. Максимальный показатель зафиксирован 11 декабря — 83,3 млн куб. метров, — заявили в компании.

Из этого объема 20,8 млн кубометров газа получили жители Татарстана и коммунально-бытовой сектор. Остальные 62,5 млн кубических метров получили энергетические и промышленные предприятия.

Предыдущий суточный рекорд потребления газа в Татарстане зафиксировали 11 января 2023 года. За этот день поставили 79,8 млн кубометров.

— Рост бесперебойной поставки доступного и качественного энергетического топлива связан с расширением потребления динамично развивающегося промышленного кластера Татарстана, а также активными темпами реализации программы догазификации, — объяснили в ООО «Газпром трансгаз Казань».

Напомним, по итогам 2022 года компания поставила в Татарстан и регионы России 17,8 млрд кубических метров газа. Республика занимает второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы и Московской области.

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Татьяна Демина
ПромышленностьЭнергетикаОбщество Татарстан Газпром трансгаз Казань
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 дек
    Но качество газа под большим вопросом. Очень большой расход газа.
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