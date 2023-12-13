В Татарстане побит рекорд суточного потребления газа
В Татарстане 11 декабря обновлен исторический рекорд суточного потребления газа — 83,3 млн кубометров. Об этом сообщили в ООО «Газпром трансгаз Казань».
— В декабре 2023 года были неоднократно обновлены исторические рекорды суточной поставки газа потребителям республики. Максимальный показатель зафиксирован 11 декабря — 83,3 млн куб. метров, — заявили в компании.
Из этого объема 20,8 млн кубометров газа получили жители Татарстана и коммунально-бытовой сектор. Остальные 62,5 млн кубических метров получили энергетические и промышленные предприятия.
Предыдущий суточный рекорд потребления газа в Татарстане зафиксировали 11 января 2023 года. За этот день поставили 79,8 млн кубометров.
— Рост бесперебойной поставки доступного и качественного энергетического топлива связан с расширением потребления динамично развивающегося промышленного кластера Татарстана, а также активными темпами реализации программы догазификации, — объяснили в ООО «Газпром трансгаз Казань».
Напомним, по итогам 2022 года компания поставила в Татарстан и регионы России 17,8 млрд кубических метров газа. Республика занимает второе место в стране по достигнутому уровню газопотребления после Москвы и Московской области.
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