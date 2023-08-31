Казанцы считают, что МРОТ должен составлять 37 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению жителей Казани, МРОТ должен равняться 37,3 тысячам рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Это выше, чем в прошлом году. В апреле 2022 года респонденты из столицы Татарстана оценивали его в 33,5 тысяч, в ноябре — уже в 35,2 тысяч рублей. При этом в ноябре 2020 года казанцы называли 32,2 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самые большие суммы назвали жители Москвы (по их мнению, МРОТ должен насчитывать 44,2 тысячи рублей), Владивостока (43,9 тысяч), Хабаровска (42,4 тысячи).

Самые низкие ожидания зафиксировали в Пензе (34,5 тысяч рублей), Ульяновске (36,1 тысяча), Кирове (36,2 тысяч рублей).

Напомним, Минтруд России подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года. Также в документе указывается, что с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере не ниже 48 процентов.

В Татарстане выявили 1,5 тысячи предприятий, плативших зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции:

— Выявлено 1,5 тысячи предприятий, где зарплата ниже минимальной оплаты труда. Но 70% как раз связаны с тем, что человек работает на неполной ставке, и поэтому в отношении 341 работника подтвердились случаи, что минимальные социальные гарантии в части оплаты труда не соблюдаются, им заработная плата доначислена.



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Галия Гарифуллина