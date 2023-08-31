Казанцы считают, что МРОТ должен составлять 37 тысяч рублей
По мнению жителей Казани, МРОТ должен равняться 37,3 тысячам рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.
Это выше, чем в прошлом году. В апреле 2022 года респонденты из столицы Татарстана оценивали его в 33,5 тысяч, в ноябре — уже в 35,2 тысяч рублей. При этом в ноябре 2020 года казанцы называли 32,2 тысячи рублей.
Самые большие суммы назвали жители Москвы (по их мнению, МРОТ должен насчитывать 44,2 тысячи рублей), Владивостока (43,9 тысяч), Хабаровска (42,4 тысячи).
Самые низкие ожидания зафиксировали в Пензе (34,5 тысяч рублей), Ульяновске (36,1 тысяча), Кирове (36,2 тысяч рублей).
Напомним, Минтруд России подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% с 2024 года. Также в документе указывается, что с 2025 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере не ниже 48 процентов.
В Татарстане выявили 1,5 тысячи предприятий, плативших зарплату ниже МРОТ. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции:
— Выявлено 1,5 тысячи предприятий, где зарплата ниже минимальной оплаты труда. Но 70% как раз связаны с тем, что человек работает на неполной ставке, и поэтому в отношении 341 работника подтвердились случаи, что минимальные социальные гарантии в части оплаты труда не соблюдаются, им заработная плата доначислена.
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