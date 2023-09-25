Минэкономразвития назвало регионы, где в ближайшее время вырастут зарплаты — Татарстана в списке нет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство экономического развития России назвало восемь регионов, где ожидается рост номинальных зарплат в период с 2023 по 2026 года. Об этом пишет РБК.



В списке лидеров оказались Челябинская область, Дагестан, а также Кузбасс. В этот топ не вошли Москва и Санкт-Петербург. Заработная плата будет расти без учета инфляции. В рейтинге, составленном ведомством, также есть Забайкальский край, Мордовия, Воронежская, Ярославская и Владимирская области. Расти зарплата будет от 10% и выше.



realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу заработки вырастут на 9% в Алтайском крае, Чувашии, Оренбургской, Новосибирской, Ульяновской, Курганской областях, а также в Адыгее. В целом же по стране в этот период зарплата работников по России возрастет на 6,2%.



Напомним, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России составит 19 200 рублей. Таким образом рост МРОТ позволит увеличить доходы свыше 4,5 миллиона жителей страны.



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Александр Зарипов