В Казани выросло число пострадавших на пожарах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2023 году в 16 муниципальных образованиях увеличилось количество граждан, пострадавших на пожарах, в том числе в Казани и Набережных Челнах. Об этом на пресс-конференции рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

Рост числа травмированных на пожарах в этом году наблюдается также в Атнинском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Лаишевском, Лениногорском, Мамадышском, Новошешминском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Черемшанском, Чистопольском, Ютазинском районах.

— Наибольшие количество травмированных у нас в Набережных Челнах и в Казани, — уточнил Максим Трущин.

Количество погибших татарстанцев на пожарах выросло в 17 районах региона — в Агрызском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Атнинском, Буинском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Лаишевском, Менделеевском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском, Тукаевском и Чистопольском.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала 2023 года зарегистрировали 4 568 пожаров — на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли в них 125 человек, травмы различной степени тяжести в этих происшествия получили 182 гражданина.



В начале зимы количество пожаров в Татарстане увеличилось на 57%. Погибли 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили 10 татарстанцев.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина