Глава КС: коррупция в России приобрела опасный для жизни граждан характер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Коррупция в России приобрела опасный для жизни граждан характер, борьба с этим явлением — жизненно необходимый для общества вопрос, заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.



— Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко не все имеющиеся резервы, — приводит слова Зорькина агентство «Прайм».

Глава КС напомнил, что в переводе с латыни коррупция означает «порча», «разрушение», «разложение». В данном случае имеется в виду разложение институтов власти и, как следствие, разрушение общественных отношений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

У коррупционеров в России по искам прокуроров за девять месяцев 2023 года изъяли имущества на 220 млрд рублей. По вступившим в законную силу решениям судов в доход государства поступило 3 472 объекта. В денежном эквиваленте это более 120 млрд рублей.

С января по сентябрь 2023 года в России перед судом предстали почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции. Среди направленных в суд больше всего дел о взяточничестве — 5 353 (67%) и мошенничестве — 1 021 (13%). Среди расследованных уже 118 уголовных дел в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ.

Самой коррумпированной сферой в 2023 году признали закупки по №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Так считают 42,25% опрошенных российских предпринимателей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко