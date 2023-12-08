За 9 месяцев 2023 года в России перед судом предстали почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С января по сентябрь 2023 года в России перед судом предстали почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

— За девять месяцев 2023 года в суды направлено 7 949 уголовных дел о коррупционных преступлениях в отношении 8 898 лиц, — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Председатель СКР также обратил внимание, что среди направленных в суд больше всего дел о о взяточничестве — 5 353 (67%) и мошенничестве — 1 021 (13%). Среди расследованных уже 118 уголовных дел в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ.

Бастрыкин также рассказал, что за 9 месяцев этого года по результатам рассмотрения коррупционных преступлений поступило более 7 тысяч уведомлений о принятых мерах. К дисциплинарной ответственности привлекли уже более 4 тысяч лиц.

— Это тоже дает положительный профилактический эффект, — подчеркнул Бастрыкин.

О развращении низового чиновничьего аппарата, взыскании с коррупционеров республики 480 млн рублей и несогласии с позицией руководителей, пытающихся прикрыть подчиненных-взяточников, высказался новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Сам факт своего появления на антикоррупционной пресс-конференции для СМИ он предложил оценивать как свое отношение к проблеме мздоимства и злоупотреблений должностных лиц в ущерб конкуренции, экономике и государству в целом. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова