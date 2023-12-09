За девять месяцев 2023 года у коррупционеров в России изъяли имущества на 220 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У коррупционеров в России по искам прокуроров за девять месяцев 2023 года изъяли имущества на 220 млрд рублей, сообщил RT генпрокурор РФ Игорь Краснов.



По вступившим в законную силу решениям судов в доход государства поступило 3 472 объекта. В денежном эквиваленте это более 120 млрд рублей.

Краснов рассказал, в частности, о незаконной деятельности руководителя одного из управлений Федеральной противопожарной службы, который длительное время занимался организацией тушения пожаров. За это время он приобрел на неподтвержденные доходы 34 объекта недвижимости, включая квартиры, жилые дома, земельные участки и коммерческие помещения. Руководитель управления был владельцем семи премиальных автомобилей.

— Общая стоимость указанного имущества и дохода, полученного от его использования, превысила 400 млн рублей. Месяц назад нами в суд предъявлено исковое заявление об обращении всего указанного имущества в доход государства, — отметил Краснов.

С января по сентябрь 2023 года в России перед судом предстали почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции. Среди направленных в суд больше всего дел о о взяточничестве — 5 353 (67%) и мошенничестве — 1 021 (13%). Среди расследованных уже 118 уголовных дел в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ.

Самой коррумпированной сферой в 2023 году признали закупки по №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Так считают 42,25% опрошенных российских предпринимателей.



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Маргарита Головатенко