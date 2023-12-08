Закупки товаров и услуг стали самой коррумпированной сферой в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самой коррумпированной сферой в 2023 году признали закупки по № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Так считают 42,25% опрошенных российских предпринимателей, согласно данным Торгово-промышленной палаты (ТПП) России.



Представители бизнеса считают, что рост коррупции в сфере товаров и услуг связан с переходом на закупки в закрытом формате. Далее по уровню восприятия коррупции называли получение разрешений, справок, сертификатов, лицензий и аккредитации — этот вариант назвали 36,2% опрошенных. Третье место у контроля за бизнесом и взаимодействие с проверяющими органами (37,82%).

Причинами коррупции в экономической сфере считают недостаточно строгий контроль за доходами и расходами чиновников (41,57%), недостаток прозрачности в процессе принятия решений (37,79%), возможность принятия субъективных решений одним должностным лицом (36,52%), низкий уровень антикоррупционной культуры (29,01%), несоразмерность наказаний за коррупцию (28,08%), а также невысокие заработные платы бюджетников (27,09%).

Всего было опрошено 39,7 тыс. респондентов из восьми федеральных округов, порядка 60% заявили, что занимаются бизнесом уже более трех лет. В исследовании принимали участие государственные и муниципальные служащие, а еще самозанятые.

С января по сентябрь 2023 года в России перед судом предстали почти 9 тысяч человек, обвиняемых в коррупции. Среди направленных в суд больше всего дел о о взяточничестве — 5 353 (67%) и мошенничестве — 1 021 (13%). Среди расследованных уже 118 уголовных дел в отношении 371 члена организованных групп и преступных сообществ.

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Маргарита Головатенко