МВФ заявил об отслеживании ситуации с возможным изъятием российских активов
В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что внимательно следят за ситуацией с возможным изъятием замороженных на Западе активов России:
Фонд «осознает риски для международной валютной системы, связанные с любыми подобными инициативами», сообщил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.
По его словам, в обсуждении этого вопроса МВФ занимает нейтральную позицию, сообщает ТАСС.
Правительство России в июле не поддержало законопроект КПРФ о выходе страны из Международного валютного фонда (МВФ). В Кабмине считают, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов РФ:
— Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например Пуле условных валютных резервов стран БРИКС, — сказано в отзыве на законопроект.
Международные резервы России за неделю с 15 по 22 сентября сократились на $0,7 млрд. По состоянию на 15 сентября международные резервы равнялись $576,7 млрд, 22 сентября они находились на уровне $576 млрд.
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