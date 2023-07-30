Правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе из России из МВФ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России не поддержало законопроект КПРФ о выходе страны из Международного валютного фонда (МВФ). В Кабмине считают, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов РФ:



— Одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ, например, Пуле условных валютных резервов стран БРИКС, — сказано в отзыве на законопроект.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы фракцией КПРФ 25 июля, сообщает ТАСС.

МВФ увеличил на 0,8 процентного пункта прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Уточняется, что прогноз пересмотрен из-за высоких показателей розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и «крупными налогово-бюджетными стимулами».



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Маргарита Головатенко