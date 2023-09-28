Международные резервы России сократились на $0,7 млрд с 15 по 22 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Международные резервы России за неделю с 15 по 22 сентября сократились на $0,7 млрд, сообщает пресс-служба Центробанка.



По состоянию на 15 сентября международные резервы равнялись $576,7 млрд, 22 сентября они находились на уровне $576 млрд.

Международные резервы — высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и иных резервных активов.

Напомним, объем международных резервов по состоянию на 1 сентября составлял $583,5 млрд. Таким образом, за 15 дней показатель уменьшился на $6,9 миллиарда.

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Маргарита Головатенко