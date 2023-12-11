В Бугульме из-за повреждения теплопровода отключилось отопление

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Бугульме произошло аварийное отключение отопления из-за повреждения теплопровода на ул. Ворошилова, 7. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения поступило 11 декабря в 11.40. Восстановить подачу тепла должны к шести часам вечера.



К устранению аварии привлекли пять человек и две единицы техники. В городе, по последним данным, температура воздуха составляет -21 градус.

Напомним, накануне, 10 декабря, в 22.09 в результате аварии на подстанции остались без тепла и света 120 домов на шести улицах ДНТ «Усадьба» Тукаевского района Татарстана. На месте аварийной трансформаторной подстанции установят новую.



Прошлой зимой в Татарстане произошло шесть крупномасштабных отключений тепла из-за сверхнормативного износа теплосетей. В результате без отопления в морозы оставались 25 тысяч человек и свыше 20 социально значимых объектов и административных зданий.



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Татьяна Демина