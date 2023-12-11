Глава Тукаевского района приехал в замерзающий поселок под Челнами и подача энергии возобновилась

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В обесточенные дома ДНТ «Усадьба» Тукаевского района Татарстана вернулись тепло и свет. Это произошло после визита на место ЧП энергетиков и главы района Фаила Камаева, сообщили «Реальному времени» местные жители.



На встрече с людьми глава пообещал — уже в понедельник на месте аварийной трансформаторной подстанции установят новую, а в будущем в поселке появится еще одна, что позволит снизить нагрузку на сети, которая достигает пика в такие морозы как сейчас. Поселок не газифицирован.

предоставлено realnoevremya.ru жителями ДНТ «Усадьба»

10 января в 22.09 в результате аварии на подстанции остались без тепла и света 120 домов на шести улицах ДНТ. По подсчетам местных жителей, проблема коснулась 350 человек, включая 50 детей. Многие на момент аварии уже спали.

Лишь на прошлой неделе, узнав о наступающих холодах, жители поселка вызывали на место сотрудников МЧС и сами ходили на прием к прокурору района. На той встрече присутствовала и осужденная за мошенничество Альфия Хайруллина, исполнительный директор ДНТ «Усадьба».

Момент аварии зафиксировала уличная камера наблюдения.