Под Челнами замерзают жители ДНТ «Усадьба»: после взрыва КТП без света и тепла остались 100 домов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru жителями ДНТ "Усадьба"

В Тукаевском районе Татарстана частично обесточен коттеджный поселок ДНТ «Усадьба». От перенапряжения вышла из строя трансформаторная подстанция, которая обеспечивала электричеством и теплом около 120 домов на шести улицах. Газовыми сетями поселок не оборудован. О ЧП жители известили аварийные службы и редакцию «Реального времени».



Прошлой зимой после схожей проблемы авария затронула жителей четырех улиц, однако тогда проблему решили за три часа — заменили старое оборудование подстанции новым, рассказывают местные. После этого на исполнительного директора «Усадьбы» Альфию Хайруллину, уже попавшую под суд за мошенничество с продажей под строительство сельхозземель, возбудили новое дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные утверждают — собственные электросети поселка построены с нарушением, газовые отсутствуют. При этом дома в ДНТ продолжают продавать и присоединять их к единственному источнику и света, и тепла — электричеству. В итоге на этой морозной неделе от перенагрузки температура в домах жителей поселка держалась на уровне 15—18 градусов.

предоставлено realnoevremya.ru жителями ДНТ

При этом, едва узнав про надвигающиеся холода, инициативная группа обитателей «Усадьбы» побывала на приеме у прокурора района, обозначила на месте проблему для сотрудников МЧС. Однако сегодня примерно в 22.15 на одной из КТП поселка вновь не выдержало оборудование. Местные сообщают — был слышен взрыв, и котлы в домах отключились.



Обесточены дома на улицах Царской, Хайруллина, Возрождение, Янтарной и Изумрудной, та же проблема в части домов на улице Романовской. По уточненным данным местных жителей, от холода уже страдают не меньше 350 человек, в том числе полсотни детей.

Сам момент аварии зафиксировала уличная камера наблюдения.

«Вчера днем трое внуков дома в шапках и валенках сидели. Им 5, 7 и 9 лет. Ночевать их отвозила к племяннице, проживающей в Челнах. Сейчас, как об аварии узнали, сидим — плачем», — рассказала «Реальному времени» 62-летняя Любовь Насретдинова. Ее улицы очередное «морозное» отключение в «Усадьбе» пока не коснулось.



На данный момент температура на улице в поселке — минус 25 градусов, ночью она может опуститься до 28. Первой по тревожному вызову в поселок приехала скорая. Ближе к полуночи на место прибыли энергетики и глава Тукаевского района Фаил Камаев. На встрече с людьми он пообещал, что уже в понедельник аварийную трансформаторную подстанцию в ДНТ заменят новой, а в будущем установят еще одну.

P.S. После полуночи подача электричества в ДНТ возобновилась.

предоставлено realnoevremya.ru жителями ДНТ «Усадьба»

В 2021-м Набережночелнинский горсуд признал исполнительного директора ДНТ Хайруллину виновной в мошенничестве в особо крупном размере и наказал условным сроком в 3 года. Этим летом после пересмотра апелляции Верховный суд РТ освободил ее от наказания в связи с истечением срока давности по преступлению 2009—2012 годов. Вину Хайруллина так и не признала.