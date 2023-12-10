Новости спорта

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уступили в гостях «Тулице»

19:25, 10.12.2023
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уступили в гостях «Тулице»
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Динамо-Ак Барс»/t.me

В гостевом матче 11-го тура чемпионата PARI Суперлиги волейболистки «Динамо-Ак Барс» проиграли «Тулице». Поединок, проходивший в Туле, закончился победой хозяев со счетом 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 26:24).

После поражения казанский женский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. Спортсменки Зорана Терзича набрали 21 очко.

Следующую игру ВК «Динамо-Ак Барс» проведет дома 16 декабря. На игру в столицу Татарстана прибудет краснодарское «Динамо».

Это уже второе поражение для казанской команды. В прошлой встрече «Динамо-Ак Барс» проиграло «Ленинградке».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
СпортВолейбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также