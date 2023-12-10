Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уступили в гостях «Тулице»
В гостевом матче 11-го тура чемпионата PARI Суперлиги волейболистки «Динамо-Ак Барс» проиграли «Тулице». Поединок, проходивший в Туле, закончился победой хозяев со счетом 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 26:24).
После поражения казанский женский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. Спортсменки Зорана Терзича набрали 21 очко.
Следующую игру ВК «Динамо-Ак Барс» проведет дома 16 декабря. На игру в столицу Татарстана прибудет краснодарское «Динамо».
Это уже второе поражение для казанской команды. В прошлой встрече «Динамо-Ак Барс» проиграло «Ленинградке».
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