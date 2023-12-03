ВК «Динамо-Ак Барс» проиграло «Ленинградке»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ВК «Динамо-Ак Барс»/t.me

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» проиграл «Ленинградке». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

В первой партии спортсменки «Ленинградки» забили 25 мячей, тогда как казанские волейболистки — 23. Во второй партии счет составил 14:25 в пользу петербургских волейболисток. «Динамо-Ак Барс» удалось взять третью партию (28:26), но в последнем игровом отрезке удача была на стороне «Ленинградки» (13:25).

В предыдущей игре волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Атом-Курск» в матче девятого тура PARI Суперлиги. Последняя игра осени завершилась со счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:11).

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Галия Гарифуллина