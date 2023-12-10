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Сегодня в Татарстане ожидается до -28 градусов

06:20, 10.12.2023 1
Сегодня в Татарстане ожидается до -28 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня переменная облачность, без осадков, сообщили в Гидрометцентре по республике.

Максимальная температура воздуха днем составит -20..-25 градусов, местами в северных и восточных районах температуры будет достигать -28 градусов. На дорогах гололедица. Ветер восточный 4—9 м/с.

Ночью температура опускалась до -25..-30 градусов, местами до -35..-40 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане объявили второе за неделю штормовое предупреждение о морозах. В выходные ночью и утром местами в восточных и северных районах республики — до -40 градусов.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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