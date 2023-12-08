МВД поручил проверять сведения о кандидатах в президенты на выборах 2024 года

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России утвердило постановление о мерах по оказанию содействия в подготовке к выборам президента РФ, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В документе содержатся поручения для различных ведомств по содействию избиркомам по своему профилю.

Согласно постановлению, МВД поручено предоставлять Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России данные о кандидатах на должность президента. К таким данным относятся гражданство, паспорт, сведения о судимости. Также ведомству поручено оперативно пресекать изготовление незаконных агитационных материалов и выявлять участников противоправной деятельности.

Сегодня Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуться на новый президентский срок в 2024 году. Свои планы он озвучил герою ДНР Артему Жоге во время церемонии по случаю Дня героев Отечества.

Предыдущие выборы в стране проходили в 2018 году 18 марта. Владимир Путин набрал 56 430 712 голосов, или 76,6%. С большим отставанием второе место занял Павел Грудинин из КПРФ. За него проголосовали 8 659 206 человек, или 11,7%. Явка составила 67,54%.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал решение Владимир Путина идти на выборы в следующем году. Решение президента поддержал и председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически предвыборная кампания действующего главы государства Владимира Путина уже началась, но юридически он еще не стал официальным участником голосования.

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Маргарита Головатенко