Фарид Мухаметшин прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин поддержал решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок:



— Для меня, как и для многих россиян, это желаемое и ожидаемое известие, — отметил глава парламента, — в такое трудное, непростое время Владимир Путин объединил многонациональную Россию и успешно внедряет намеченные планы в жизнь нашей большой Родины, — приводит его слова пресс-служба Госсовета Татарстана.

Мухаметшин отметил, что Татарстан ощущает поддержку российского президента и поддержит его кандидатуру.

Сегодня Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуться на новый президентский срок в 2024 году. Свои планы он озвучил герою ДНР Артему Жоге во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

Предыдущие выборы в стране проходили в 2018 году 18 марта. Владимир Путин набрал 56 430 712 голосов, или 76,6%. С большим отставанием второе место занял Павел Грудинин из КПРФ. За него проголосовали 8 659 206 человек, или 11,7%. Явка составила 67,54%.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал решение Владимир Путина идти на выборы в следующем году. Он заявил, что благодаря главе государства регион стал одним из опорных регионов страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что фактически предвыборная кампания действующего главы государства Владимира Путина уже началась, но юридически он еще не стал официальным участником голосования.

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Маргарита Головатенко