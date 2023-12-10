На отлов бездомных животных в Бугульминском районе Татарстана потратят более полумиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», на отлов и содержание бездомных животных в Бугульминском районе Татарстана до конца 2024 года готовы потратить 581 тысячу рублей. Средства на эти цели выделят из муниципального бюджета.

Объемы услуг, которые должен оказать подрядчик, пока что неизвестны. Как уточняется в техническом задании, фактическая оплата будет производиться после выполненной работы.

Исполнителю предстоит отлавливать животных без владельцев, транспортировать их в приют, проводить лечебно-профилактические мероприятия, стерилизацию и кастрацию. Целями этой работы указаны:

предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней;

предотвращение причинения вреда здоровью и имуществу граждан;

предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;

оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;

возврат потерявшихся животных их владельцам;

обеспечение общественного порядка и спокойствия населения.

На этой неделе в Татарстане дважды объявляли штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. Температура воздуха в республике опускалась ниже 30 градусов. В целом гражданам не впервой утепляться в такую погоду и продолжать работать в удаленном формате, чего не скажешь о животных. Представители приютов, в которых эту зиму встречают бездомные собаки и кошки, рассказали «Реальному времени» о том, как они готовятся к морозам.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин