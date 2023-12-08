Кандидатов в президенты России выдвинут до 1 января

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Центральная избирательная комиссия России определила сроки выдвижения кандидатов в главы государства: для самовыдвиженцев — до 27 декабря 2023 года, для лиц от политических партий — не позднее 1 января 2024-го. Информация опубликована по итогам первого официального заседания ЦИК по старту президентской кампании.

ЦИК рассмотрит поступившие заявления в течение пяти дней с момента их получения. Кандидаты уже могут начать выдвижение.

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.



Действующий глава государства Владимир Путин пока не выступал с официальными заявлениями о своем участии в президентских выборах в 2024 году. У него заканчивается шестилетний срок полномочий. Предыдущие выборы в стране проходили в 2018 году 18 марта.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин объявит о своем решении по участию в выборах «когда посчитает нужным». Это может произойти 17 декабря на съезде «Единой России».

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Татьяна Демина