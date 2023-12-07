Из-за аварии на сетях «Водоканала» дома по улице Патриса Лумумбы в Казани остались без воды

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

Казанцы пожаловались на прорыв трубы с горячей водой по улице Патриса Лумумбы. Информацию об аварии подтвердили и в «Водоканале», сообщив о земляной течи.

Из-за инцидента несколько домов остались без воды. На месте работают специалисты предприятия. При этом сроки окончания работ пока неизвестны.

realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

Напомним, в Казани на улице Маршальской, 25 выявили прорыв на вводе водопровода. Власти утверждают, что специалисты ведут подготовительные работы по устранению аварии. Устранить ее обещают до начала следующей недели.

По данному факту прокуратура Татарстана организовала проверку. Надзорное ведомство проконтролирует обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение нормативных сроков устранения последствий аварии.

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Айрат Назипов