Казанцы пожаловались на невозможность проехать по улице Маршальской из-за коммунальной аварии

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Казани на улице Маршальской, 25 выявили прорыв на вводе водопровода. О проблеме местные жители сообщили мэрии в соцсетях.

— Вода бежит из-под люка, образовалась наледь и ямы. «Водоканал» заделывал сегодня одну яму, прекрасно видел, что вода бежит из-под люка, в метре от этой ямы. Довел проезжую часть до ужасного состояния. Проехать могут только «высокие» машины, — сообщил один из пользователей.

В мэрии подтвердили информацию об инциденте. Там уточнили, что сейчас специалисты ведут подготовительные работы. Ориентировочно, ее устранят до начала следующей недели.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале месяца на водопроводе по улице Фучика в Казани на сетях «Водоканала» прорвало водопровод. По этому факту Прокуратура Приволжского района Казани организовала проверку.

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Айрат Назипов