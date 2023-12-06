Прокуратура проверит жалобы казанцев на невозможность проехать по улице из-за коммунальной аварии

Фото: realnoevremya.ru/Мария Горожанинова (архив)

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации о жалобах жителей Казани на невозможность проехать по улице Маршальской из-за коммунальной аварии. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Надзорное ведомство проконтролирует обеспечение безопасности дорожного движения и соблюдение нормативных сроков устранения последствий аварии.

Напомним, в Казани на улице Маршальской, 25 выявили прорыв на вводе водопровода. Власти утверждают, что специалисты ведут подготовительные работы по устранению аварии. Устранить ее обещают до начала следующей недели.

— Вода бежит из-под люка, образовалась наледь и ямы. «Водоканал» заделывал сегодня одну яму, прекрасно видел, что вода бежит из-под люка, в метре от этой ямы. Довел проезжую часть до ужасного состояния. Проехать могут только «высокие» машины, — сообщил один из казанцев.



Напомним, прокуратура Ново-Савиновского района Казани требует наказать заместителя начальника управления водопроводного хозяйства по сооружениям МУП «Водоканал» за задержку устранения последствий прорыва на водопроводе. Надзорное ведомство, проведя проверку по факту коммунальной аварии, возбудило на него административное дело.



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Татьяна Демина