В казанские школы пришли сообщения с угрозами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В казанские школы пришли сообщения с угрозами. По этой причине ряд образовательных учреждений пришлось эвакуировать.



— Администрации учреждений работают по инструкции. В таких случаях проводятся проверки, поэтому просим сохранять спокойствие. Все учреждения будут проверены, для чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов, — сообщили в управлении образовании Казани.

В ведомстве не уточнили количество школ, но добавили, что подобная процедура проводится каждый раз после получения подобных сообщений.



realnoevremya.ru (архив)

Из школ Казани в отделы полиции с начала 2023 года поступило свыше 800 сообщений. Они регулярно получают анонимные сообщения с угрозами. Например, в апреле 2023 года в столице Татарстана сразу несколько школ эвакуировали после обнаружения писем с угрозами. Все подобные сообщения оказываются ложными.



О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект, в интервью «Реальному времени» рассказывал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.



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Айрат Назипов