В Казани эвакуировали несколько школ из-за писем с угрозами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сразу несколько школ Казани эвакуировали из-за того, что на их адреса поступили электронные сообщения с угрозами, сообщили в мэрии города.

Правоохранительные органы обязаны проверить все учреждения.

— Такую проверку проводят каждый раз, ведь безопасность в приоритете и каждый сигнал должен быть отработан для вашего и нашего спокойствия, — напомнили в исполкоме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сообщения о минировании казанские школы получают не в первый раз. Все они оказывались ложными. Последний раз несколько школ Казани получили такие сообщения в пятницу, 20 января.



Осенью 2022 года произошло несколько похожих ситуаций. 11 и 19 октября ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. В мае 2022-го на электронную почту 58 образовательных организаций Казани пришла рассылка с предупреждением о минировании.



О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект, в интервью «Реальному времени» рассказывал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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Маргарита Головатенко