По делу Аяза Шабутдинова арестовано двадцать восемь банковских счетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На средства, которые находятся на 17 счетах блогера-миллионника Аяза Шабутдинова и 11 счетах его соучастников, наложили арест. Об этом сообщает московская прокуратура.

Такая мера была принята для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим.

По уголовному делу в качестве обвиняемого привлекли не только Шабутдинова, но и его 35-летнего соучастника. Последний скрылся от органов предварительного следствия и сейчас находится в розыске. Суд учел позицию прокуратуры Центрального административного округа и временно отстранил соучастника блогера от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые осуществлялась продажа курсов по ведению бизнеса.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили 16 октября. Аяз Шабутдинов проходит по восьми эпизодам. Его арестовали 4 ноября, а позднее отправили в СИЗО до 16 декабря.

Фигурант уголовного дела считает недоразумением свое задержание. Ситуацию с обыском и возбуждением уголовного дела он назвал «нездоровым сигналом всем предпринимателям».

Защита Аяза Шабутдинова обжаловала арест блогера. Адвокаты просили смягчить ему меру пресечения и заявили о готовности внести залог в размере 15 миллионов рублей. Суд оставил предыдущее решение без изменений и оставил бизнес-тренера в СИЗО.



Один из учеников Аяза Шабутдинова рассказал «Реальному времени», какие советы дает блогер на своих лекциях, уделяет ли он внимание студентам и справедливо ли его «клеймить мошенником».



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Галия Гарифуллина