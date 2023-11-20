Набережные Челны не доплатили в бюджет Татарстана 1,4 млрд рублей — долг вырос на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Общая задолженность Набережных Челнов в консолидированный бюджет Татарстана на 1 октября увеличилась на 13%. Как рассказала начальник Инспекции федеральной налоговой службы по городу Диана Сагетдинова, размер задолженности составил 1,4 млрд рублей.

— Рост задолженности произошел в связи с неуплатой текущих начислений, в том числе по акцизу на пиво, — передает ее слова Chelny-biz.ru.

Задолженность по имущественным налогам физических лиц составила 177 млн рублей. Это в два раза меньше по сравнению с началом года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Задолженность в консолидированный бюджет Татарстана по Набережным Челнам по итогам прошлого года составила более 1,2 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом сумма выросла на 329 млн рублей. Задолженность «Булгарпива» в бюджет достигала 122 млн рублей.



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Айрат Назипов