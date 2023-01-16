Турпоток в Татарстан по итогам 2022 года оценивается в 3,7 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турпоток в Татарстан по итогам 2022 года должен составить 3,7 миллиона человек. Такой прогноз озвучил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

— В 2022 году туристский поток в Республику Татарстан прогнозируется на уровне 3,7 млн человек. Это на 12% больше показателя 2021 года, — сказал он.

По его словам, объем платных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей по итогам прошлого года, согласно прогнозу, составит 39,5 млрд рублей. Это на 19% больше, чем в 2021 году.

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Напомним, поток туристов в Татарстан по итогам 2021 года составил 3,3 млн человек. Это на 6% меньше уровня допандемийного 2019 года.



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Татьяна Демина