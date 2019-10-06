Впервые Буинский драмтеатр представил свои спектакли в Узбекистане

Впервые в узбекских городах Ташкенте и Самарканде прошли гастроли коллектива Буинского государственного драматического театра.

На сцене Узбекского национального академического драматического театра были показаны легкая бытовая комедия на татарском языке «Кодалар — кодачалар» и комедия-балаган на татарском языке «Әкәмәт — кәмит».

Спектакли сопровождались синхронным переводом на русский язык.

В Самарканде, на сцене Русского драматического театра им. А. П. Чехова, буинские артисты показали детский спектакль на русском языке о правилах дорожного движения «Светофор», драму по классическому произведению «Муму», а также комедию на татарском языке с синхронным переводом на русский язык «Кодалар — кодачалар», передает пресс-служба представительства РТ в Узбекистане.

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