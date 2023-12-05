Алина Загитова планирует работать тренером в казанской школе фигурного катания

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хочет работать тренером в своей школе, которую откроют в 2024 году в Казани. Своими планами она поделилась с «Матч ТВ».

— Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно. Думаю, что это выльется во что‑то глобальное, — сообщила Алина Загитова.

По словам фигуристки, по строительству школы в Казани проделана «колоссальная работа». Сейчас для нее ищут дополнительных тренеров. Алина Загитова планирует популяризировать в стране фигурное катание и передать свои навыки нуждающимся в этом детям.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, проект школы в Казани олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и раис Татарстана Рустам Минниханов обсуждали на ПМЭФ в июне 2023 года. Спортсменка уже побывала в городе и рассмотрела примерные планы по реализации задумки.



Строительство планируют завершить к лету 2024 году. По прогнозам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, работы можно закончить за шесть-семь месяцев.



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Айрат Назипов