Жителям Татарстана напомнили о повышении тарифов на коммунальные услуги в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев напомнил, что в республике с начала июля 2024 года вырастут тарифы на коммунальные услуги.

— В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации с 1 июля 2024 года запланирован предельный индекс роста платы граждан по Республике Татарстан — 10,8% и предельно допустимое отклонение — 4,9%, — сказал он на брифинге в кабмине региона.

Александр Груничев напомнил, что на сегодняшний день в Татарстане действуют тарифы на коммунальные услуги, установленные с 1 декабря 2022 года. Они не будут меняться до 1 июля 2024-го.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Основных коммунальных услуг семь. На две из них — газоснабжение и электроснабжение — тарифы устанавливаются для всей республики, на обращение с ТКО — по восточной и западной зоне. На теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение закрепляются индивидуальные тарифы в зависимости от технологических и технических особенностей организации.

Напомним, Татарстан обгоняет регионы ПФО по темпам роста тарифов ЖКХ. В следующем году стоимость коммунальных услуг в городах может подняться на 15,7% — такой максимальный «потолок» для повышения тарифов установлен республике при базовом индексе в 10,8%. Нижегородская, Самарская и Кировская области смогли уложиться в более скромный диапазон роста — от 9,8% до 10,8%. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина